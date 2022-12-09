"Нас хотело много мужчин": Семенович рассказала о грязном сексе после концертов

Анна Семенович является яркой певицей с роскошными формами. Не удивительно, что у нее нет отбоя от ухажеров.

Однажды к певице Анне Семенович пришел поклонник в гримерку. По совместительству он был заказчиком ее частного концерта. Мужчина принес букет и признался ей в чувствах. Удивительно, но артистка не отказала ему, и они стали встречаться. Отношения продлились три с половиной года. Об этом Анна Семенович рассказала в эфире ютуб-шоу "Fametime TV".

Такой рассказ вызывает много вопросов, ведь бытует мнение о том, что привлекательные певицы якобы попадают в шоу-бизнес через постель. Всегда говорили, что в группах сексуальных девушек кто-то продает. Что есть некий Листерман, который за них может брать деньги и отдавать в эскорт. На это Анна Семенович возразила и заявила, что это дурацкий стереотип.

"Людям всегда хочется в шоу-бизнесе видеть какую-то грязь. Им тоже хочется стать звездой, но раз он не стал, то надо обо***ть эту сферу деятельности. Хочу сказать, что шоу-бизнес гораздо более порядочен, чем любой бизнес. Как в бизнесе люди подставляют своих друзей партнеров, никто не говорит. Но о том, что красивых девушек продает Листерман, говорят. Я могу отвечать за себя и тех, с кем я пела в группе. Нас никогда не продавал Листерман, мы никогда не пели в бане. Ни одна девушка никогда не занималась после концерта сексом, как это кажется обывателям. Мы пели песни и уезжали. Понятно, что нас хотело много мужчин, но нас также эти мужчины уважали", – рассказала Анна Семенович.