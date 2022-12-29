Раздвинувшая ноги Утяшева показала причинное место во всей красе – видео

Российская спортсменка и чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева в свои 37 лет продолжает оставаться в шикарной форме. После рождения двоих детей в браке с юмористом и резидентом Comedy Club Павлом Волей она сохранила не только подтянутую фигуру, но и великолепную растяжку.
И хотя Ляйсан Утяшева практически не выкладывает откровенные фотографии в купальнике или нижнем белье, иногда она все-таки раздвигает свои ноги на камеру. Так, на новом видео в социальной сети она поделилась элементом из йоги. Во время исполнения она показала причинное место во всей красе — не специально, конечно.
"К Новому году готова, а вы?" — спросила Утяшева под видео. Видно, что закинуть две ноги в разные стороны — совершенно не проблема для чемпионки.
Подписчики знаменитости всегда восхищаются ее гибкостью. Многие даже сравнивают ее с бывшей балериной Анастасией Волочковой и знаменитым шпагатом блондинки. В комментариях поклонники поздравили брюнетку и пожелали счастливого 2023 года.
"Сегодня елку поставили", "Поздравляем с праздником всю семью!", "К Новому году готова, а вот повторить такое — вряд ли", — пишут пользователи Ляйсан Утяшевой.