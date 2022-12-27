Схватившаяся за пах с огромным агрегатом Волочкова пустила желтую струю – видео

Экстравагантная экс-балерина Большого театра и светская дива Анастасия Волочкова шокировала своих поклонников. В социальной сети она опубликовала видео, где на большой высоте пустила под себя желтую струю ткани.
Речь идет об установке специального агрегата для очередного увлечения артистки — занятиям в гамаках на большой высоте. По какой-то неизвестной причине тканное полотно было выбрано в едкой желтом цвете, режущим глаз всем зрителям видео.
"Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам! Вот так я сегодня подвешивала полотна, чтобы порепетировать на них", — рассказала Анастасия Волочкова про свой огромный агрегат.
В конце концов знаменитость справилась с задачей и смогла установить полотна. От работы на большой высоте и с тяжелой тканью, у нее затекли руки и спина, поэтому она решила расслабить их с помощью быстрой йоги. Схватившаяся за пах балерина резко наклонилась, сняв тем самым напряжение в мышцах. Отличное упражнение даже для новичков-спортсменов.
"Не скрою, было страшно там", — призналась Анастасия Волочкова поклонникам. По ее словам, она очень боится высоты, но ради достижения цели готова преодолевать себя в очередной раз.