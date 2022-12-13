"Развод": вечная любовь Игоря Крутого разбилась вдребезги

Российский композитор и предприниматель Игорь Крутой перестал следить за платной музыкальной школой, которая носит его имя. Продюсер Сергей Лавров вывел недобросовестного бизнесмена на чистую воду и вскрыл подноготную "академии для талантливых детей" Игоря Крутого. Лавров увидел результат работы музыкальной школы после того, как лично организовал концерт с ее участниками в Краснодаре. Он не увидел в них будущих звезд и назвал их учебу фактически никчемной.
"Мне кажется, это развод на деньги, обычный театральный кружок. Мне звонит журналистка из школы: "Можно мы на концерте споем одну песню? Можно устроить встречу певца с учениками школы? Я попросил звонить напрямую Крутому, а она в ответ: Да вы что? Игорь даже не знает, что тут происходит", – рассказал продюсер.
После этого женщина добавила, что у них бизнес, который они держат сами, и по сути школа просто носит имя Игоря Крутого для привлечения большего числа детей, а соответственно, и денег.
Выходит, что вечная любовь всей жизни Игоря Крутого – школа музыки – разбилась вдребезги как проект. Ведь если голова не знает, что делают руки, то в чем тогда вообще смысл?