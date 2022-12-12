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Шоу-бизнес
"Все – обман": звезда "Голоса" об изнанке шоу и настоящих причинах бегства Лорак из России

"Все – обман": звезда "Голоса" об изнанке шоу и настоящих причинах бегства Лорак из России

Певица Саша Круглова уже в 14 лет пела перед Аллой Пугачевой на отборе музыкального шоу "Фактор А", где Примадонна правила бал. Потом она была звездой седьмого сезона вокального телепроекта Первого канала "Голос. Перезагрузка". Музыкант, автор собственных песен, ведущая – Саша Круглова стала самой яркой в команде Ани Лорак. Корреспондент "Дни.ру" встретился с артисткой и узнал о закулисье популярного телепроекта.
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Со стороны кажется, что наставники денно и нощно заботятся об участниках своих команд, занимаются с ними. "Это все – обман, – заверила Саша Круглова. – Лорак пришла на одну репетицию, сказала, что надо поправить. Занимались же с нами педагоги по вокалу, с которыми она сама работает на телевизионных проектах. Потом я видела ее еще раз, когда предстояло петь с партнером. Это за несколько месяцев шоу".

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 Ани Лорак

Ани Лорак Певица

"Каролина сложно сама пробивалась на сцену, она знает, как тяжело начинать, поэтому на "Голосе" мне с ней было довольно комфортно, – вспоминает Круглова. – После проекта мы встречались на юбилее Филиппа, еще на каких-то мероприятиях, но больше не общались. У меня есть ее телефон, полученный не лично, а через общих друзей, но мы никогда не созванивались".

Фото: пресс-служба

Сегодня Ани Лорак практически не появляется на сцене и на экране. "У нее появились личные жизненные обстоятельства, которые заставили ее покинуть Россию на какое-то время, – считает Круглова. – К тому же начались нападки на ее семью, и она из-за этого очень переживает – у нее на Украине остался брат, была там и мама – не знаю, переехала ли она теперь. Поэтому Каролина не может открыто высказать свою позицию и отношение к происходящему. Хотя, мне кажется, что она больше на нашей стороне. Насколько я знаю, она несколько месяцев провела в Испании. И сегодня живет на две страны – улетает и прилетает".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 12 декабря 2022, 21:40 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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