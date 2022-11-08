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Шоу-бизнес
Это диагноз: наглотавшаяся таблеток жена Петросяна превратилась в овощ

Это диагноз: наглотавшаяся таблеток жена Петросяна превратилась в овощ

Молодая жена Евгения Петросяна испытывает сильнейшие боли.
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Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в социальных сетях на плохое самочувствие. Грубо говоря, она ощущает себя овощем. Возможно, головные боли связаны с нарушением сна молодой мамы и падением иммунитета. Ранее женщина даже делилась снотворным, которое она принимает осенью.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Врач-терапевт Юрий Серебрянский высказал свою версию причин плохого самочувствия наглотавшейся таблеток жены Петросяна. Он считает, что боли могут быть связаны с дисбалансом вегетативной нервной системы или расстройством щитовидной железы. Это диагноз, обостряющийся в холодное время года.

В разговоре с изданием "Вести Подмосковья" доктор Олег Абакумов рассказал, что женское здоровье необходимо восстанавливать постепенно: сначала наладить режим дня, пролечить заболевания, а далее заняться работой с ментальным состоянием. Скорее всего, жена Евгения Петросяна пренебрегает режимом из-за плотного графика.

Сезонные болезни опасны не только слабостью и падением работоспособности, но и летальным исходом. Об этом предупреждает "Радио 1". Главные причины апноэ — аллергический насморк и аномалии дыхательных путей.

А вот РИА ФАН рекомендует добавить в рацион больше картофели. Согласно недавнему эксперименту, у любителей картошки риск сахарного диабета снизился на 24%. Приятная новость для молодых мам как жена Евгения Петросяна, ведь дети обожают картофельное пюре.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 8 ноября 2022, 12:18 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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