Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова пожаловалась в социальных сетях на плохое самочувствие. Грубо говоря, она ощущает себя овощем. Возможно, головные боли связаны с нарушением сна молодой мамы и падением иммунитета. Ранее женщина даже делилась снотворным, которое она принимает осенью.
Врач-терапевт Юрий Серебрянский высказал свою версию причин плохого самочувствия наглотавшейся таблеток жены Петросяна. Он считает, что боли могут быть связаны с дисбалансом вегетативной нервной системы или расстройством щитовидной железы. Это диагноз, обостряющийся в холодное время года.
В разговоре с изданием "Вести Подмосковья" доктор Олег Абакумов рассказал, что женское здоровье необходимо восстанавливать постепенно: сначала наладить режим дня, пролечить заболевания, а далее заняться работой с ментальным состоянием. Скорее всего, жена Евгения Петросяна пренебрегает режимом из-за плотного графика.
Сезонные болезни опасны не только слабостью и падением работоспособности, но и летальным исходом. Об этом предупреждает "Радио 1". Главные причины апноэ — аллергический насморк и аномалии дыхательных путей.
А вот РИА ФАН рекомендует добавить в рацион больше картофели. Согласно недавнему эксперименту, у любителей картошки риск сахарного диабета снизился на 24%. Приятная новость для молодых мам как жена Евгения Петросяна, ведь дети обожают картофельное пюре.