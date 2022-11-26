"Кровь с пеной": осужденный актер Долинский вскрыл себе горло в тюремной камере

Заслуженный артист России Владимир Долинский добился успеха в карьере и прослыл профессионалом. Немало мужчин завидовали его харизме, таланту и умению преподать себя. Однако в биографии актера есть черное клеймо. О нем он рассказал в студии шоу "Секрет на миллион".
В молодости Владимир спекулировал валютой, рассчитывая получить легкие деньги, за что получил расстрельную статью. В тюрьме он промучался четыре года до объявления амнистии. Это было испытание на прочность и на выживание.
В разговоре с Лерой Кудрявцевой на шоу "Секрет на миллион" Владимир Долинский заявил, что пытался прикинуться дурачком, чтобы скостить срок заключения. Тогда ради призрачной цели он совершил смертельно опасное деяние. "Я себе вскрыл горло. Не очень глубоко, я не дорезал до горла, но шкуру так сильно", — признался мужчина
Испытав жуткий страх в ходе истязаний, Владимир Долинский потерял сознание в камере. Его отвезли на медицинскую экспертизу. Доктору осужденный заявил, что его зовет на небеса покойный отец, и всячески демонстрировал неадекватное поведение.
На шоу "Секрет на миллион" актер вспомнил, что пускал слезу и прикусывал губу, чтобы "шла кровь с пеной". В конце концов выдающийся артистизм сыграл мужчине на руку — ему поставили диагноз "Психоз".
Увы, радость из-за сбывшейся цели длилась недолго. Вскоре Владимир Долинский узнал горькую весть: жена привела в его квартиру другого и изменяет без зазрения совести. Предательство ранило актера до глубины души.
В программе "Секрет на миллион" он зачитал стихотворение, написанное в тюремных застенках. Долинский признался, что злоба из-за измен взяла над ним верх.