Раздутую Седокову нашли в куче мусора: Денег нет

Певица и экс-участница группы "ВИА-Гра" Анна Седокова любит рассуждать на разные темы в своем микроблоге. На днях маму троих детей буквально атаковали вопросами про финансы и заработок. Поклонникам интересно, как Анна Седокова так успешно распоряжается своим доходом.
Вместо откровений артистка решила "разоблачить" продавцов модных курсов по загадыванию желаний и визуализированию целей. Сейчас в Интернете можно найти массу платных марафонов и курсов, создатели которых обещают помочь людям стать успешнее. Но вот Анна Седокова не верит громким обещаниям и считает, что для успеха нужно просто много работать.
"Почему вы мало зарабатываете? Потому что вы мало работаете) Словили инсайт? А если много и денег нет, то работаете не там и занимаетесь не тем", — заявила Анна Седокова.
Правда, фотографию для такого мотивирующего поста артистка выбрала своеобразную. Подписчики нашли Анну в куче черных мусорных пакетов, набитых непонятными предметами. Скорее всего, фото было сделано рано утром — раздутую Анну Седокову выдали утренние отеки на лице. По мнению фолловеров, выглядит так, будто Седокова подрабатывает горничной в отеле.