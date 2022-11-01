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Шоу-бизнес
"Чувствую себя беспомощной": раскоряченную на унитазе Тодоренко сняли с голым задом

"Чувствую себя беспомощной": раскоряченную на унитазе Тодоренко сняли с голым задом

Регина Тодоренко рассказала, как известный фотограф ворвался к ней в туалет и снял на камеру весь интимный процесс.
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Российская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов вместе с 2018 года. Пара воспитывает двух сыновей и открыто рассказывает поклонникам обо всех происходящих в семье событиях. Порой это не самые приятные бытовые моменты, от которых фанатам становится дурно.

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К примеру, Регина Тодоренко в подробностях рассказывала о своих вторых родах. По ее словам, она рожала за границей, все происходило в ванной, а рядом были муж и старший трехлетний ребенок, который все это наблюдал. Поклонники были шокированы такой ситуацией. Многие посчитали, что это слишком интимный момент, который не стоит выносить на обсуждение. Другие осудили Тодоренко за то, что она сломала своему ребенку психику.

Тем не менее, Регина Тодоренко продолжает гнуть свою линию и рассказывать интимные подробности своей жизни. На днях она поведала историю из туалета.

"Сижу я в дамской комнате, тут дверь распахивает настежь один очень известный человек. Я пытаюсь приподняться и одеться, но фотограф начинает делать снимки всего происходящего. Чувствую себя беспомощной… Кричу: "Остановитесь! А мне в ответ: «Все исходники вы можете забрать через суд либо за отдельную плату у моего менеджера". Я негодую 😠 Просыпаюсь ! Понимаю, что это сон, но настроение все равно испорчено🥵", – поведала Регина Тодоренко в своем телеграммной-канале.

Напомним, в последнее время в Сети ходят слухи о разладе в браке Тодоренко и Топалова. Возможно поэтому Регине снятся такие нервные сны.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 08:37 Источник: Телеграммное-канал Регины Тодоренко • Требует проверки
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