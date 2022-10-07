"Резала ее кожу и не давала жить": изнасилованная дочь Гузеевой рассказала о детстве

Яркие макияжи, короткие волосы, алкоголь и запрещенные препараты — чего только не было в жизни единственной дочери телеведущей Ларисы Гузеевой. Но если раньше Ольга Бухарова стеснялась подробностей личной жизни, то теперь она открыто делится с поклонниками своей жизнью.
В своем блоге дочь Ларисы Гузеевой рассказала о детстве. В школьные годы маленькая Оля терпела издевательства сверстников за нестандартную внешность и родительскую популярность. В 13 лет Ольга уже вовсю вела разгульную жизнь, а в 14 лет даже начала курить. Девушка признается, что на фоне переходного возраста сама часто причиняла себе вред.
"Я резала ее кожу, давала ей всякую дрянь, унижала и не давала жить", — так Ольга подписала свою фотографию в подростковые годы. Дочь Гузеевой добавила, что сожалеет о поступках и хотела попросить у себя прощения.
Ранее, дочь Гузеевой уже рассказывала подробности своего взросления. Ольга поделилась, что в юности пережила изнасилование и абъюзивные отношения с парнем-маньяком. Изнасилованная девушка нашла в себе силы закончить эти нездоровые отношения.
Сейчас 22-летняя дочь Ларисы Гузеевой живет с матерью. Ольга Бухарова планирует заниматься макияжем и гримом, пройдя обучение в Англии.