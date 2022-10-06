"Кошмар какой!": сгоревшее тело известного певца обнаружили в гримерке

Певец Шура, он же Александр Медведев, полюбился публике, благодаря нестандартной внешности и эпатажному поведению. Мужчина признавался, что получал сигналы с того света от покойной бабушки. Плюс ко всему он креативно обустроил могилу, в которую планирует лечь. Карьеру в шоу-бизнесе он умело совмещает с траурной подготовкой к кончине.
Кумир 90-х относится к теме ухода с юмором. Друзья и коллеги не раз настаивали, чтобы он перестал шутить со смертью, однако Шура не унимался. Недавно певец спровоцировал очередной комичный инцидент, словесно похоронив себя заживо.
В телеграм-канале появилось видео, на котором пользователи Сети обнаружили ярко-красное тело звезды шоу-бизнеса. Судя по ролику, вокалист сидел в гримерке с крестом на шее и открывал рот, пока вокруг него клубился дым. При этом окружающие ахнули.
"Артист дымится, кошмар какой! После концерта горит, загорелся!" — заявил голос за кадром. В ответ на это певец Шура разразился нечеловеческим хохотом. "Сгорел я на работе, блин!" — нервно подытожил артист.
Между тем огонь по-настоящему мучает простых россиян, о которых особы шоу-бизнеса наверняка даже не вспоминают. Как передает URA.RU, Тюмень накрыло дымом из-за пожаров в соседнем регионе. А в Вологодской области ребенок проснулся оттого, что под ним полыхал матрас, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".