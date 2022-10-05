Караул! Труп покойника Моисеева расковыряли в морге

На днях в СМИ прогремела жуткая новость — Следственный комитет России проверяет смерть Бориса Моисеева по двум статьям Уголовного Кодекса. Это не совсем стандартная процедура, как правило после вскрытия никаких расследований не проводится. А вот по смерти артиста отрабатываются целых две версии: убийство и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть. Адвокат Андрей Алешкин пояснил, почему кричать "Караул!" рано, и почему именно смерть Моисеева привлекла внимание следствия.
Алешкин говорит, что органы отрабатывают криминальную версию, если есть обращение от родственников или же если подозрения возникли у патологоанатомов при вскрытии. По слухам, брат Бориса Моисеева обвиняет в трагедии арт-директора артиста Сергея Гороха. Факт следствия и возбужденного дела никак не влияет на процесс захоронения усопшего.
Юрист добавляет, что врачи-патологоанатомы не просто расковыряли тело покойного. Во время исследования собираются необходимые образцы, которые помогут поставить точку в деле Бориса Моисеева. Сейчас образцы крови будут проверены на яды и медикаменты. Это необходимо, чтобы исключить версию суицида, поясняет специалист.