"Кожаные плетки, пристежки...": живущая без мужика Бабкина решилась на секс-шоп

72-летняя Надежда Бабкина та еще кокетка! Она доказала это в очередной раз.

Народная артистка России и руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина в свежем интервью прокомментировала творчество молодых коллег из шоу-бизнеса. От певицы досталось Егору Криду, который с точки зрения Бабкиной, поет непонятно о чем. Что касается Ольги Бузовой, то ей Бабкина дала дельный совет – петь разово, но интересно.

Также в интервью разговор зашел о личной жизни Надежды Георгиевны. Звезда почти 20 лет счастлива с музыкантом и предпринимателем Евгением Гором. Из-за большой разнице в возрасте в 30 лет вокруг пары то и дело витают слухи о расставании. Однако Бабкина только смеется над этим. По ее словам, секрет гармоничных отношений в отсутствии совместного быта. Неожиданно в беседе Бабкина заявила, что несмотря на наличие отношений, она может флиртовать с другими мужчинами. И Евгению Гору об этом не обязательно знать. К тому же, он и вовсе не официальный ее муж, а в браке она была лишь однажды.

Певица раскрыла о себе и еще один шокирующий факт. Оказывается, Бабкина с удовольствием посматривает на магазины для взрослых, но заходить туда стесняется. Это привлечет к ней лишнее внимание, уверена певица.



"Мечта моя туда попасть. Каждый раз прохожу мимо. Со мной нормальный мужчина, который мне говорит: "Вот! Иди, точка!" Но это же будет настоящее шоу для тех, кто в магазе. Я скажу, покажите это и это: кожаные плетки, пристежки… Я не была, но я же фильмы смотрю, вижу, что показывают…" — рассказала Бабкина.