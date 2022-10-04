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Шоу-бизнес
Трупные пятна покрыли тело скрюченной Волочковой: Синюшные конечности

Трупные пятна покрыли тело скрюченной Волочковой: Синюшные конечности

Анастасия Волочкова неприятно шокировала поклонников.
прочитано 266 раз

В последние недели бывшая балерина, а теперь и певица Анастасия Волочкова редко делилась моментами своей жизни. Каждый новый выход дивы в социальные сети становился настоящим событием.

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Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Жаль, но новое фото Волочковой, скрюченной рядом со стилистом, не порадовало подписчиков. Сначала люди обратили внимание на лицо балерины. Судя по всему, Анастасия переборщила с фотошопом — по мнению фолловеров, в реальности она выглядит совершенно иначе. Затем поклонники обсудили новую прическу. Оказалось, в глазах подписчиков даже звездный парикмахер не смог привести волосы звезды в порядок.

Досталось и фигуре Анастасии. В комментариях ноги звезды сравнили с ногами покойника: будто бы синие вены как трупные пятна покрыли тело балерины. А неизвестный пользователь не удержался и прямо заявил: "Анастасия, у вас синюшные конечности!"

Скорее всего, сильно заметные вены — это результат балетного прошлого. Все-таки танцовщицы балета тренируются по 10-15 часов в день. Неудивительно, что такие нагрузки оставили след на ногах Анастасии Волочковой.

Все нападки балерина скромно проигнорировала. Возможно, внимание Анастасии Волочковой слишком занято новыми проектами.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
4 октября 2022, 20:39 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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