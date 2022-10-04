Трупные пятна покрыли тело скрюченной Волочковой: Синюшные конечности

В последние недели бывшая балерина, а теперь и певица Анастасия Волочкова редко делилась моментами своей жизни. Каждый новый выход дивы в социальные сети становился настоящим событием.
Жаль, но новое фото Волочковой, скрюченной рядом со стилистом, не порадовало подписчиков. Сначала люди обратили внимание на лицо балерины. Судя по всему, Анастасия переборщила с фотошопом — по мнению фолловеров, в реальности она выглядит совершенно иначе. Затем поклонники обсудили новую прическу. Оказалось, в глазах подписчиков даже звездный парикмахер не смог привести волосы звезды в порядок.
Досталось и фигуре Анастасии. В комментариях ноги звезды сравнили с ногами покойника: будто бы синие вены как трупные пятна покрыли тело балерины. А неизвестный пользователь не удержался и прямо заявил: "Анастасия, у вас синюшные конечности!"
Скорее всего, сильно заметные вены — это результат балетного прошлого. Все-таки танцовщицы балета тренируются по 10-15 часов в день. Неудивительно, что такие нагрузки оставили след на ногах Анастасии Волочковой.
Все нападки балерина скромно проигнорировала. Возможно, внимание Анастасии Волочковой слишком занято новыми проектами.