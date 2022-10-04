Арбенина с торчащими сосками возбудила россиян: Можно любоваться бесконечно

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина всегда отличалась аскетичностью стиля и даже брутальностью. На днях она изменила себе и шокировала новым образом, которого от нее никто не ожидал.
В своем аккаунте Диана Арьенина выложила черно-белый снимок, на котором позирует в черном боди без нижнего белья. Тонкая ткань плотно прилегала к телу певицы, сквозь боди были хорошо заметны ее выпуклые соски. Арбенина устремила свой взор вдаль, что придало ей большей загадочности. В тексте публикации певица анонсировала новый клип. Автор идеи и сценария выступила Надежда Михалкова.
"Огромное спасибо всем, кто участвовал в создании этой киноработы. Было очень здорово, надеемся, что результат не заставит себя долго ждать", – написала Арбенина.
Поклонники не могли оторвать взгляда от идеально стройного тела 48-летней певицы. Неожиданно для всех Арбенина показалась нежной и женственной.
"Какое шикарное фото! Можно любоваться бесконечно"; "Диана восхитительна. Красота и секс"; "Действительно секси", – написали фолловеры.
Напомним, Диана Арбенина воспитывает двух детей от некого американца русского происхождения, о котором никогда не рассказывает публике.