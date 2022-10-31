Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно

Телеведущий Дмитрий Шепелев сильно напугал своих поклонников, тем более что они давно заметили — мужчина сильно поседел и похудел. На днях он поделился, что случилось в его жизни.
Ежегодно Дмитрий проходит обследование организма. Некоторые процедуры могут показаться сильно неприятными, как, например, МРТ для снимков головного мозга. Ощущения, по словам Шепелева, жуткие: его положили на узкую кушетку, зафиксировали голову, погрузили в тесную капсулу и проводили в иной мир — мир сна.
Однако, спустя небольшое количество времени, закованного в железный гроб аппарата МРТ Дмитрия Шепелева выкатили обратно. Его окружила толпа врачей, невнятно повторяющих какие-то фразы. Под гнетущей атмосферой Дмитрий Шепелев не на шутку испугался.
"Мне действительно становится страшно", — описывает свои чувства Дмитрий.
Оказалось, что произошла какая-то путаница с анализами мужчины, и врачам пришлось срочно отреагировать, чтобы провести дополнительные исследования. К сожалению, среди специалистов не нашлось достаточно эмпатичных людей, чтобы в более мягкой форме сообщить Дмитрию Шепелеву, что с ним происходит. И хотя все обошлось, а опасения были напрасны, после того случая телеведущий начал стремительно седеть.