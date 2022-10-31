Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Нагнул и пристроился сзади: Стонущая Волочкова отдалась потному мужику на камеру
Замков вам тут не будет: 73-летней Пугачевой в Израиле власти выделили комнатушку в доме престарелых
Новые подробности: Полуголое тело с обрезанными ногами Цымбалюк-Романовской бросили в лесу
"Слезы": Лишившаяся половины лица чернющая Цымбалюк-Романовская ушла на небеса
партнеры
Понедельник
31 октября
Лента новостей
21:58
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно
21:39
"Сумасшедшая!": угодившую в скандал за границей сестру покойной Фриске погнали в три шеи
21:13
"Ну хоть в актеры не пошел": предавшего родину сына Виторгана отправили на фронт
20:47
"Печальное зрелище": вид 87-летней Талызиной шокировал россиян
20:32
Свалила и бросила больную мать: дочь онкобольной Заворотнюк выскочила замуж за бугром
19:53
"Оказалось, что беременна": 52-летняя Сенчукова объявила о пополнении в семье
19:36
"Запутались": спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину
18:25
Гроссмейстер Карпов угодил в НИИ имени Склифосовского
18:01
Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой
17:26
Чучело огородное: раздобревшая старуха Пугачева замоталась уродливой тряпкой
17:16
"Невозможно будет вернуть": власти Украины выгнали Ани Лорак на улицу
16:48
Уехала ради мужа на чужбину и запила, когда он ушел к ее подруге: горькая судьба актрисы Шиманской
16:26
"В ж***": наглая фифа врезала распустившему руки похабнику Киркорову
16:16
Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще
15:43
"Истерика!": неузнаваемая Долина обнаружена разрезанной на куски
15:05
"Свинья!": Сухоруков вцепился в известного музыканта
14:52
"Он беременный что ли?": 60-летняя Андреева выкатила живот после близости с индусом
14:47
Конец сказки: плешивый Дибров оставил жену кувыркаться с первым встречным
14:45
"Человек мертв": Проклова попала в страшное ДТП с ребенком в центре Москвы
14:23
"Больно смотреть": заброшенная могила покойника Моисеева превратилась в бомжатник
14:02
"Хмарь затягивает": народ ахнул при виде Билана с кровавыми глазами после запоя
13:50
"Мокрая задыхалась": нелегкая жизнь Семенович резко оборвалась
13:49
Справлюсь сама: принципиальная дочь отказалась от миллионов 52-летнего Маликова
13:34
"Освобождение": жалкий беглец Галкин* навсегда прощается с Пугачевой
13:24
"До свидания!": Проскурякова удрала вон от притащившего в дом новую женщину Николаева
13:09
"Ты зашибаешь деньги в телевизоре": старуха-хамка плеснула помоями в обескураженную Кравец
13:09
Вылитая мать: оголившая прелести Шукшина засветила срам между ног
13:08
"Страшно обидел": Ярмольник смачно врезал Соловьеву под дых
12:53
"Желание умереть": обсудившая гомосексуальность сына Подольская излила душу
12:37
Больше нет: страшная болезнь уничтожила 54-летнего Агутина
12:13
Частные дома в России подорожали на 20%
11:48
"Это не тайна": согрешившую с мужиком Гузееву выставили на посмешище
11:13
"Проживу на пенсию": 90-летний больной отец отказался от денег Филиппа Киркорова
10:28
"Почти 20 лет мучилась": разбитая инфарктом Чехова простилась с жизнью
09:56
Сказочно богат: как Дед Мороз из Карелии построил бизнес на свалке и добился успеха
09:53
"Жру все!": отрезавший желудок 47-летний Шура плюнул на диеты и стал расширяться
09:49
Как сэкономить на ремонте: советы от Юлии Барановской
09:05
"Мы не медики!": участники "На-На" отказались помогать отошедшему от дел больному Алибасову
09:00
Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет
08:55
Опустил руки: Измотанный разводом растолстевший Пресняков вызвал оторопь
08:44
Стразы, розовые стулья и яркие стены: от ослепительного замка Пенкина рябит в глазах
08:41
Похудела и помолодела: как после пластики выглядит 58-летняя Алиса Мон
08:15
Еврейское семя: двойняшкам иноагента Галкина выдали израильские паспорта
06:08
Идея фикс: когда хирург не поддержит операцию
05:36
В Индии рухнул мост: погибло не менее 120 человек
04:56
Шокирующие кадры ДТП с участием более 50 машин в Москве: видео
04:18
В нескольких городах России взлетели цены на аренду жилья
02:43
"Красотка кушать хочет": гуляющую по центру Перми лису сняли на видео
02:11
Перестаньте считать эти вредные продукты полезными! Врач предупредила россиян
00:16
Луковый день: Что нельзя делать 31 октября?
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети уже в курсе: семья готовится проводить отъехавшую Пугачеву в последний путь
Окопался в бункере: Внук Аллы Пугачевой вышел на связь после побега
Раздутое лицо и кривые зубы: внебрачный сын Малахова впервые вышел в свет
"Бросил свою кикимору": счастливый Малахов укатил от семьи
Еврейское семя: двойняшкам иноагента Галкина выдали израильские паспорта
"Люблю": счастливая Цымбалюк-Романовская запрыгнула на огромного мужика
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно

Закованного в железный гроб Шепелева проводили в мир иной: Становится страшно

Поклонники Дмитрия Шепелева не могут поверить, что пришлось пережить ведущему.
прочитано 144 раза

Телеведущий Дмитрий Шепелев сильно напугал своих поклонников, тем более что они давно заметили — мужчина сильно поседел и похудел. На днях он поделился, что случилось в его жизни.

ПО ТЕМЕ

"Шепелев выглядит святым": подлая сестра растоптала заколотую морфием Фриске

Промотал и смотал: Приставы охотятся на спустившего в унитаз деньги сына Шепелева

 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

Ежегодно Дмитрий проходит обследование организма. Некоторые процедуры могут показаться сильно неприятными, как, например, МРТ для снимков головного мозга. Ощущения, по словам Шепелева, жуткие: его положили на узкую кушетку, зафиксировали голову, погрузили в тесную капсулу и проводили в иной мир — мир сна.

Однако, спустя небольшое количество времени, закованного в железный гроб аппарата МРТ Дмитрия Шепелева выкатили обратно. Его окружила толпа врачей, невнятно повторяющих какие-то фразы. Под гнетущей атмосферой Дмитрий Шепелев не на шутку испугался.

"Мне действительно становится страшно", — описывает свои чувства Дмитрий.

Оказалось, что произошла какая-то путаница с анализами мужчины, и врачам пришлось срочно отреагировать, чтобы провести дополнительные исследования. К сожалению, среди специалистов не нашлось достаточно эмпатичных людей, чтобы в более мягкой форме сообщить Дмитрию Шепелеву, что с ним происходит. И хотя все обошлось, а опасения были напрасны, после того случая телеведущий начал стремительно седеть.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Дмитрий Шепелев. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 октября 2022, 21:58 Источник: Социальные сети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Человек мертв": Проклова попала в страшное ДТП с ребенком в центре Москвы

Появились подробности
Шоу-бизнес

Авербух бросился на Арзамасову с кулаками после истории с изменой

Не сдержал эмоций
Шоу-бизнес

Изнуренный разводом с Подольской Пресняков заявил о рождении доченьки: Быть с ней как можно чаще

Внезапное прибавление
Шоу-бизнес

"Невозможно будет вернуть": власти Украины выгнали Ани Лорак на улицу

Адвокат подтвердил

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября 2022 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 октября 2022 года
Володина призвала россиян прятаться и ждать судьбоносных изменений

Здоровье

В России зарегистрировали менее 80 смертей от ковида за сутки
Коронавирус имеет лабораторное происхождение: представлены неопровержимые доказательства
Первый – коронный, третий – похоронный: кто из артистов болел COVID-19 два раза
В России за сутки выявили 22 268 новых случаев коронавируса

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

"Мошонка распухла": озверевшие дети избили первоклашку в Сибири
В Екатеринбурге злоумышленники подожгли бомжа
В Орехове-Зуеве задержали похитителя мусорных контейнеров
В Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+