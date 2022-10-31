"В ж***": наглая фифа врезала распустившему руки похабнику Киркорову

На днях народный артист РФ Филипп Киркоров приезжал в Санкт-Петербург на гастроли по случаю юбилея БКЗ "Октябрьский". Однако, все внимание общественности оказалось прикованным не к концерту артиста, а к новому скандалу с участием журналистки, пишет Царьград. Во время интервью с Филиппом Киркоровым журналистка поинтересовалась, что артист привозит и коллекционирует с гастролей.
"Самое такое задержалось — меню из ресторанов разных", — цитирует артиста издание VSE24.RU. Как известно, клептомания — дурная привычка многих звезд, в том числе и на российской эстраде. Молодая журналистка не растерялась и словесно врезала распустившему руки Киркорову в больное место.
"Тырите?!" — заявила девушка.
"Пошла ты в жопу", — не постеснялся ответить народный артист.
Позже Пятый канал пообщался с официальным представителем Филиппа Киркорова Екатериной Успенской. По ее словам, фраза была вырвана из контекста. На самом деле, наглая фифа-журналистка просто дерзко пошутила, на что получила соответствующий ответ. Ни девушка, ни артист не желали оскорблять друг друга.
"Каков вопрос, таков и ответ", — заявила представитель Филиппа Киркорова.