"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина

Артиста балета Николай Цискаридзе оказался гостем в новом интервью.

Российский артист балета и педагог Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе стал новым гостем авторского ютуб-шоу Юлии Меньшовой. Ведущая обсудила с артистом текущие события в мире шоу-бизнеса.

Одной из тем для разговора стала программа "Сегодня вечером", выходящая на Первом канале. Ранее, ведущими шоу были Максим Галкин* и Юлия Меньшова. Со временем обе телезвезды покинули проект, а с мая 2022 года ведущим программы стал Николай Цискаридзе.

После выхода нескольких выпусков стало известно, что Цискаридзе позвонил Максиму Галкину* и рассказал о своем назначении. В шоу Меньшовой Николай поделился, что сделал это по просьбе съемочной группы и редактора программы. Об этом пишет ОСН. Кроме этого, Николай Цискаридзе этим поступком выразил свое уважение иноагенту Максиму Галкину*, вспомнив поддержу юмориста в 2011-2013 годах.

Далее, Юлия Меньшова повернула разговор в обсуждение критики программы. Ведущая поделилась, что во время работы с Галкиным* она была удивлена чувствительности мужчины к чужому мнению. Николай Цискаридзе подтвердил ее замечание и прилюдно обласкал иноагента. "Максюша на самом деле очень ранимый человек", — поделился балерун.

Кроме этого, деятель искусства Николай Цискаридзе не постеснялся публично признаться в чувствах Максиму Галкину*. Это не первый случай такого взрыва эмоций балеруна. Так, например, артист как-то поделился видео с учениками: одетые в одни плавки, мужчины выполняли сложные танцевальные движения. Любитель талантливых потных парнишек Цискаридзе нисколько не скрывал восторга.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.