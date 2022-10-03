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Шоу-бизнес
"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина

"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина

Артиста балета Николай Цискаридзе оказался гостем в новом интервью.
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Российский артист балета и педагог Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе стал новым гостем авторского ютуб-шоу Юлии Меньшовой. Ведущая обсудила с артистом текущие события в мире шоу-бизнеса.

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 Максим Александрович Галкин*

Максим Александрович Галкин* Юморист

Одной из тем для разговора стала программа "Сегодня вечером", выходящая на Первом канале. Ранее, ведущими шоу были Максим Галкин* и Юлия Меньшова. Со временем обе телезвезды покинули проект, а с мая 2022 года ведущим программы стал Николай Цискаридзе.

После выхода нескольких выпусков стало известно, что Цискаридзе позвонил Максиму Галкину* и рассказал о своем назначении. В шоу Меньшовой Николай поделился, что сделал это по просьбе съемочной группы и редактора программы. Об этом пишет ОСН. Кроме этого, Николай Цискаридзе этим поступком выразил свое уважение иноагенту Максиму Галкину*, вспомнив поддержу юмориста в 2011-2013 годах.

Далее, Юлия Меньшова повернула разговор в обсуждение критики программы. Ведущая поделилась, что во время работы с Галкиным* она была удивлена чувствительности мужчины к чужому мнению. Николай Цискаридзе подтвердил ее замечание и прилюдно обласкал иноагента. "Максюша на самом деле очень ранимый человек", — поделился балерун.

Кроме этого, деятель искусства Николай Цискаридзе не постеснялся публично признаться в чувствах Максиму Галкину*. Это не первый случай такого взрыва эмоций балеруна. Так, например, артист как-то поделился видео с учениками: одетые в одни плавки, мужчины выполняли сложные танцевальные движения. Любитель талантливых потных парнишек Цискаридзе нисколько не скрывал восторга.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
3 октября 2022, 15:58 Источник: YouTube канал "Сама Меньшова" • Требует проверки
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