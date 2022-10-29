Большое горе: смерть поставил крест на грандиозных планах 60-летней Тамара Гвердцители

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!", – говорил Воланда в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". И как же больно, когда уходят самые дорогие и любимые.



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