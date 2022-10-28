Под носом у Волочковой поводили разбухшим красным стручком: Такая счастливая

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками закулисьем благотворительного спектакля, который прошел на площадке Известия-Холл. Несколько дней подряд балерина разделяла с поклонниками хлопоты, связанные подготовкой к мероприятию, выбором костюмов и сбором декораций.
На последней публикации Анастасия Волочкова в окружении многочисленных букетов цветов рассыпалась в благодарностях к зрителю. По ее словам, этот спектакль был возможностью и подарком балерины обычным людям. Они получили позитивные эмоции, которых так не хватает в последние дни.
"Дорогие мои! Я такая счастливая! Все прошло просто грандиозно!" — громко заявила блондинка. Волочкова добавила, что все букеты и декорации отправляются к ней домой. Возможно, так артистка решила разнообразить интерьер своего особняка.
Единственное, выбор расположения цветов для фотографии оказался неудачным. Оригинальный букет с разбухшим красным стручком красного перца оказался прямо под носом Анастасии. Неизвестно, кто стал автором такого своеобразного букета, но, если бы его разрезали и поводили у лица — у балерины наверняка началась бы аллергия.