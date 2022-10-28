Замечательный рот: скромница Боярская осчастливила солидного мужика

Актриса театра и кино Елизавета Боярская — обладательница необычной и запоминающейся внешностью. Миндалевидные глаза, фарфоровая кожа и широкая улыбка — вот отличительные черты девушки.
Скромница актриса редко попадает в скандалы, и все чаще предпочитает провести время с семьей, нежели на светском мероприятии. Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым, вместе они воспитывают двоих детей.
Дочь Боярского нередко радует поклонников новыми работами и проектами, но сейчас Елизавета Боярская осчастливила солидного мужика весьма необычным образом. Она привела в восторг стоматолога своей улыбкой.
"Природная красота зубов, и, скорее всего, в детстве был хороший уход и стоматологическое лечение. Это все привело к прекрасному прикусу и идеальной улыбке", — восторгается врач-стоматолог Давид Григорян.
"Ничего не надо поправлять в ее улыбке. Единственное, я бы придал зубам более светлый цвет", — замечает врач. Стоматолог добавил, что Елизавета Боярская поддерживает красоту зубов домашним уходом, своевременным лечением и комплексной гигиеной. Все это позволяет Елизавете замечательно выглядеть и демонстрировать свою улыбку. В общем, замечательный рот!