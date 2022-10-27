"Была измена": затащившая в постель третьего Глюкоза плачется из-за гулящего мужа

Героиней нового выпуска "Светской хроники" на Пятом канале стала артистка, жена и мама двоих детей Наталья Ионова, более известная как певица Глюкоза.
Главное темой для разговора стали семейные отношения. Ранее, артистка уже признавалась, что иногда плачется психологу. Вдвоем с супругом справиться не всегда бывает просто, и она обратилась к специалисту — нейтральная сторона в браке не помешает. Затащившая в брачную постель третьего Глюкоза не пожалела об этом, ведь так она может не копить проблемы, а сразу же их решать.
Кроме этого, певица Глюкоза рассказала и о полном семейном доверии. Муж звезды может спокойно уйти с друзьями и прийти в пять или шесть утра. Наталья не переживает из-за гулящего мужа, ведь она полностью в нем уверена.
Зашел разговор и о певице Нюше. Напомним, что девушка публично рассказала об измене мужа, но она его простила и сохранила брак. А вот певица Глюкоза повела себя по-другому. В юности у нее были отношения, которые закончились предательством. "Была в жизни измена. Я не смогла, да", — делится Наталья и добавляет, что, после 16 лет брака в случае измены она, возможно, поведет себя по-другому.
На сегодняшний день между Натальей и мужем полная идиллия. Пара задумывается о третьем ребенке, поэтому, может быть, скоро появятся новости о беременности певицы Глюкозы.