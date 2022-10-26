Полуживой Краско кинул родную дочь прозябать на Украине: Потерял уважение

92-летний артист театра и кино Иван Иванович Краско прославился не только звездными ролями в кино, но и бурной личной жизнью. За спиной у мужчины четыре брака, пять официальных детей и, как выяснилось, три внебрачные дочери.
С первой супругой Екатериной Ивановой актер разошелся через четыре года. Дочь Галина уже давно на пенсии, и недавно перенесла инсульт. Со второй супругой Кирой Петровой Иван Краско прожил почти 40 лет. От этого брака появились сын Андрей и дочь Юлия.
За время второго союза Иван Краско обзавелся и двумя внебрачными дочерями. О первой, Марине, актер рассказывал сам. А вот о рождении второй поделилась сноха Ивана Краско полька Мириам Александрович. По ее словам, девочка появилась на свет примерно в 1980 году. Отец кинул родную ночь прозябать на родине — на Украине и практически с девочкой не общался.
"Андрюша (Андрей Краско, сын актера. — Прим.ред.) в какой-то момент потерял уважение к Ивану Ивановичу из-за его постоянных любовных похождений", — говорит сноха.
Уже после смерти Киры Васильевны у Ивана Краско появилась третья внебрачная дочь. Она родилась в 2000 году, но отношения с мамой девочки не построились.
Третья жена Наталья Вяль родила мужчине сыновей Ивана и Федора. Но и с ней Иван Краско разошелся через десять лет. Четвертой супругой стала Наталья Щевель. Правда, молодая девушка не успела родить еще детей — брак распался через три года.
Сейчас Иван Краско сильно болеет. Полуживой актер практически ослеп, с трудом передвигается, но уйти на пенсию не может — нужно работать. С некоторыми из детей мужчина продолжает общаться.