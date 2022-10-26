"Ему очень нравится": оплодотворенная жена вывалила детали зачатия от старика Петросяна

В 2020 году на свет появился первенец Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой. Сорокалетняя разница в возрасте не помешала двум людям создать семью, за жизнью которой пристально следят многочисленные поклонники.
Вокруг рождения маленького Вагана ходит множество слухов. Жена Евгения Петросяна решила развеять сомнения и вывалить детали зачатия. По словам Татьяны, путь к материнству был непрост, и у нее были серьезные проблемы. Однако, оплодотворенная женщина сумела сама выносить и родить здорового ребенка. Слухи о суррогатном материнстве жена старика Петросяна тоже отрицает.
"Жуткие были сложности. Но я знаю точно, что в этом вопросе главное — это не отчаиваться", — говорит Татьяна Брухунова.
Зимой наследнику пары будет уже три года. По словам жены Евгения Петросяна, у маленького сына уже есть первое увлечение. Малыш с юных лет устраивает водные заплывы.
"Ваган два раза в неделю ходит в бассейн… Ему очень нравится. Обожает плавать", — рассказывает Татьяна. Она признается, что сама очень плохо плавает, хоть и любит воду. Кроме этого, сын Евгения Петросяна занимается королевской гимнастикой, а совсем скоро пойдет изучать иностранные языки.