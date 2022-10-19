"Мама умерла": закрывшая лицо дочь Заворотнюк сообщила страшную новость

Блог дочери Анастасии Заворотнюк — место, где Анна откровенничает с поклонниками, делится модными московскими местами и стильными образами. Недавно девушка сообщила подписчикам страшную новость: ей пришлось закрыть свою страничку из-за атаки фейковых аккаунтов. Такое решение всерьез тормозит развитие социальной странички, но, тем не менее, не мешает Заворотнюк выкладывать новые посты.
На свежей фотографии Анна позирует с роскошным букетом розовых тюльпанов. Закрывшая цветами лицо дочь Анастасии Заворотнюк не сообщила подписчикам имя поклонника, подарившего тюльпаны, но фанаты давно выяснили, что у девушки есть любимый мужчина.
Подписчики блога постоянно спрашивают у Анны Заворотнюк о состоянии Анастасии. "В Гугле написано, что ваша мама умерла... Это правда?" — вот и под фотографией с цветами поклонница решила разоблачить лживые слухи. Пока дочь Заворотнюк не ответила, но, скорее всего, в ближайшее время опровергнет эту информацию.
Тюльпаны на фото выглядит красивыми и свежими, но прислонять свежие цветы к лицу — опасная идея. Информационное агентство URA.RU поделилось новостью, что на днях в Пермь завезли 160 зараженных хризантем из Голландии. Распространение цветов удалось остановить, но дочери Анастасии Заворотнюк стоит быть аккуратнее.