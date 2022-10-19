"Там ничего не было": лежащего в земле Цоя достали и публично вытерли ноги

Споры вокруг личности Виктора Цоя не утихают даже спустя 32 года после смерти артиста.

Советский рок-музыкант и символ эпохи перестройки Виктор Цой — интересный феномен в музыке. Его творчество для многих остается актуальным и по сей день, а вокруг самого артиста даже после смерти не утихают споры. Фанаты и критики ежегодно задаются вопросом, что же такого было у Виктора Цоя.

В разговоре с Пятым каналом на эту тему высказался музыкальный эксперт Сергей Соседов. Шоумен не разделяет восторга от музыки Цоя, и считает, что причина такой популярности — сценический образ.

"Ничего особенно он не спел, я вас умоляю… Там ничего не было своего оригинального", — говорит критик о творчестве лежащего в земле артиста. Соседов считает, что Виктор Цой просто выгодно выделялся своей простотой на фоне вычурных советских артистов: "Напомаженные, на голове лак, парики дорогие, нашлепки. А тут простой парень вышел".

Слова музыкально критика, фигурально выражаясь, достали Виктора Цоя из памяти людей из поколения 80-х. Мнение шоумена вызвало несогласие поклонников, ведь они считают, что артиста невозможно отделить от его музыки.

Симбиоз любви к музыке и личности Виктора Цоя расположен в Москве на Арбате — это Стена Виктора Цоя. В 2006 году неизвестные публично вытерли ноги об память артиста и закрасили легендарный арт-объект. В последствие фанаты бережно восстановили стену Виктора Цоя и по сей день продолжаются отвоевывать право объекта на существование.