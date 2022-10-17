Дочь Кончаловского показала грудь: Бутон раскрылся

Егор Кончаловский вчера высказался об отношении к текущему положению дел в России. Если старшее поколение настроено в текущих обстоятельствах очень патриотично, то молодежь, по его словам, чересчур либеральна. Заботит их лишь личный комфорт. Взять для примера его дочь Марию Михалкову-Кончаловскую: для девушки, по словам отца, стала трагедией блокировка одной из самых популярных социальных сетей.
Сегодня все, кто смог, обойдя блокировку, зайти на страничку Марии поняли из-за чего она так переживала. Ведь такую фотосессию хотелось показать как можно большему количеству людей.
Обнаженная Мария, утопающая в красной дымке, показала грудь. Самые пикантные места были прикрыты лишь розовыми бутонами различного размера. На одном из снимков цветы были прикреплены на волосы девушки, заплетенные в длинные красные косички. На другом – гигантский бутон раскрылся прямо на голове Марии. Отдельного упоминания заслуживает макияж выполненный в тех же красных тонах: стрелки и россыпь веснушек.
"Высокохудожественно", "Очень красиво", – оценили труды команды подписчики Марии Михалковой-Кончаловской.
Дочь Егора Кончаловского, к слову, часто радует подписчиков яркими фотосессиями и своими рисунками. Девушка стала художником и теперь делится результатами своих трудов.