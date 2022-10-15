Немытая Боня рассказала о справлении нужды: Забудьте о скромности

Когда Виктория Боня рассказала о планируемом восхождении на гору Манаслу многие, мы уверены, восприняли этот анонс с сарказмом. Ухоженная Виктория, проживающая в Монако и регулярно выгуливающая брендовые аутфиты плохо монтировалась с трудностями, присущими подъему на восьмитысячник: холод, бытовой дауншифтинг, огромное количество физических нагрузок и, разумеется, смертельная опасность.
Некоторые из участников восхождения, увы, уже не вернутся: Виктория засняла, как группа альпинистов попала под лавину. По мнению Виктории,это "хорошая возможность показать правду о том, как опасно в горах и честно рассказать, что здесь происходит". Телеведущая и экс-участница "Дома-2" старалась придерживаться этого правила на протяжении всего путешествия: рассказывала о своем восхождении лишь правду.
Виктория призналась: нет ни оборудованных душей, ни туалетов. И, если с первым можно было справиться при помощи влажных салфеток и сухих шампуней, то со вторым дело обстояло гораздо сложнее.Немытая Боня рассказала немного о справлении нужды: по ее словам ей приходилось пользоваться банкой. Дополнил этот рассказ бывалый альпинист Сергей Кофанов. Мужчина – опытный горный гид и участник спасательных работ.
По его словам, за дни, проведенные на горе, Виктория привыкла снимать штаны на виду у всех. Выбора нет, ведь отстегиваться от карабина, чтобы найти укромное место – затея опасная. Все, кто поднимаются в горы, уже привыкли и не обращают внимания на справление нужды.
"Забудьте о скромности", – резюмировал Сергей Кофанов.