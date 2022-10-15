Немытая Боня рассказала о справлении нужды: Забудьте о скромности

Виктория Боня на днях прилетела из Непала, где проверяла себя на прочность сил и духа. У телезвезды был запланирован подъем на гору Манаслу. Вернувшись из своего грандиозного путешествия, женщина рассказала о всех обстоятельствах, с которыми ей пришлось столкнуться.



прочитано 404 раза