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Шоу-бизнес
Ушел молодым: проклятый рак унес жизнь звезды телеканала "Россия"

Ушел молодым: проклятый рак унес жизнь звезды телеканала "Россия"

С каждым годом количество россиян с онкологическими заболеваниями растет: в 2017 году под наблюдением врачей находилось 3,6 млн таких людей, а в конце 2019 – уже 3,9 млн. Это почти 3% жителей России! И каждый год около 300 тысяч наших соотечественников умирает от онкологии. Сегодня – новая смерть...
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Олег Пакшин две трети жизни провел на телевидении, о котором мечтал с детства. В 13 лет стал ведущим детской программы "Пятерка" телерадиокомпании "Поморье" в Архангельской области. А с 2013-го работал на телеканале "Россия 1" в информационной программе "Вести".

Он был там звездой – встречался с певцами и актерами, рассказывал обо всех теленовинках канала и значимых кинопремьерах, собирал деньги на лечение хрустального мальчика Яна Кузнецова и девочки из Северодвинска со спинальной мышечной атрофией. А вот ему самому помочь не смог никто...

Три года назад у Олега диагностировали онкологию. Но он никого в это не посвящал, продолжал работать, улыбался в кадре... И болезнь в итоге одержала верх...

Похоронят Олега Пакшина в Санкт-Петербурге, 13 октября. Ему не было и 40 лет.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 октября 2022, 16:24 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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