Ушел молодым: проклятый рак унес жизнь звезды телеканала "Россия"

С каждым годом количество россиян с онкологическими заболеваниями растет: в 2017 году под наблюдением врачей находилось 3,6 млн таких людей, а в конце 2019 – уже 3,9 млн. Это почти 3% жителей России! И каждый год около 300 тысяч наших соотечественников умирает от онкологии. Сегодня – новая смерть...

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