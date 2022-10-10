"Разбитые губы и вырванные волосы": насилие известного артиста над дочерью шокировало россиян

22-летняя дочь рэпера Птахи, бывшего участника группы CENTR, Николь Нуриева рассказала, как отец избил ее во время прогулки. Артист буквально разбил ей лицо, но сильнее девушка чувствовала душевную боль.
"Мне не обидно, что у меня синяки, разбитые губы и вырванные волосы. Мне обидно, что я отдала доверие девушке, которая его выкинула и попыталась выставить меня виноватой", — рассказала подписчикам дочь артиста. Речь идет о некой женщине, у которой Николь пошла на поводу. Эта особа использовала слова девушки против Давида (настоящее имя артиста, — Прим. ред.), передает РИА ФАН. Этот факт и вывел рэпера Птаху из себя.
Такое насилие со стороны артиста над дочерью шокировало россиян в комментариях. Подписчики Николь искренне посочувствовали девушке и поддержали ее. Дочь рэпера Птахи публично заявила, что больше не будет общаться с отцом.
Выходка рэпера Птахи отнюдь не уникальна. Из-за напряженной обстановки в стране люди нередко прибегают к насилию. Как пишет URA.RU, в Екатеринбурге мужчина избил своего соседа. Тем временем сайт "Вести Подмосковья" отмечает, что нередко драки начинаются во время распития алкоголя. Такой случай недавно зафиксировали в Люберцах.