"Вымя": вывалившую грудь напоказ Водонаеву разнесли

Теледива опубликовала в своем микроблоге подборку эффектных фото. Она гордится своей грудью и не упускает возможности ее продемонстрировать.
В кадре ведущая предстала в соблазнительном образе. Алена Водонаева выбрала для выхода в свет черный брючный костюм, под которым красовалось прозрачное боди. Фишкой наряда стало декольте, благодаря которому фолловеры увидели пышную грудь журналистки.
Снимок вызвал ажиотаж. Поклонники осыпали звезду комплиментами. "Просто богиня", – высказался один из восхищенных подписчиков. Но не все остались в восторге от смелости и форм звезды. "Вымя", – раскритиковал грудь Алены Водонаевой один из комментаторов.
Напомним, теледива была замужем два раза. От первого мужа, предпринимателя Алексея Малакеева, она родила в 2010 году наследника Богдана. Со вторым супругом, музыкантом Алексеем Комовым, они прожили всего год. Алена Водонаева призналась, что тот не потянул ее финансово.
Как писали "Дни.ру", недавно знаменитость поведала о том, что ее раздражает в столовом этикете. Экс-участница "Дома-2" призналась, что ее с детства выводит из себя пожелание приятного аппетита. Она уверена, что есть нужно молча и не мешать окружающим пожеланиями, на которые нужно ответить, но это неудобно, поскольку рот занят едой.