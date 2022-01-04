"Любовь – это секс": Престарелая Гузеева о важности интима в отношениях

Лариса Гузеева заговорила о личном.

Ведущая "Давай поженимся!" не привыкла сдерживаться в высказываниях, некоторые ее фразы надолго запоминаются зрителям и поклонникам. В новом выпуске шоу Лариса Андреевна поделилась своим мнением насчет секса в отношениях. Она уверена, что романтические отношения не могут существовать без интимной близости.

На программу пришла героиня, которая стала участницей любовного треугольника из-за того, что долгое время поддерживала с мужем исключительно платонические отношения. Гузееву возмутил данный факт, она тут же поделилась мнением. "Не понимаю, что за отношения без секса, детский сад какой-то!", – недоумевала ведущая.

Эту тему 62-летняя Лариса Андреевна поднимает не впервые. И в контексте своих отношений, говоря о их сути, она всегда ставила физическую близость чуть ли не на первое место. "Я вообще считаю, что любовь — это секс! А все остальное придумали прекрасные писатели и поэты-песенники", – отметила артистка. Гузеева уверена, что если в браке нет интима, то это просто дружба, а все остальное супруги получают "на стороне".