Майли Сайрус в прозрачном платье и без белья продемонстрировала народу свои прелести

Майли Сайрус продолжает поражать публику необычными нарядами.

Майли Сайрус давно уже выросла из образа милой Ханны Монтаны и стала дерзкой бунтаркой, которая раз за разом шокирует поклонников своим видом и поведением. Американская певица давно уже не подросток, в этом году женщине исполнится тридцать лет. Однако ведет себя артистка не под стать своему возрасту. Так, накануне она появилась на новогодней тусовке в экстраординарном образе.

Майли облачилась в прозрачное платье с огромными вырезами. А вот бельем девушка решила пренебречь. Так что все хорошо удалось разглядеть соски исполнительницы. Предположительно, что в поле зрения присутствующих на светском мероприятии попало гораздо больше, нежели было показано на фотографиях. Однако даже этого вполне достаточно, чтобы понять, что Сайрус – человек без комплексов.

Напомним, что недавно Майли оказалась в центре другого скандала. Во время выступления у девушки слетел топ. Сперва звезда пыталась его удержать, но потом повернулась спиной к залу и вовсе сняла мешающую часть одежды, прикрыв грудь руками.