"Жестко в засос": известный блогер рассказал об утехах с Владом Соколовским

Популярный блогер Рома Желудь не так давно совершил каминг-аут, рассказав о своих разносторонних предпочтениях. Теперь мужчина решился на еще одну откровенность и вспомнил провокационную историю, которая связана с известным исполнителем Владом Соколовским. Дело было в прошлом, когда сам Желудь находился на пике своей популярности и очень хотел всем нравиться.
Рома Желудь тогда оказался дома у Влада Соколовского, который отмечал новоселье. Это была примерно третья встреча мужчин. Блогер чувствовал симпатию к певцу, которая, впрочем, сохранилась и сейчас. В какой-то момент молодые люди остались вдвоем и почему-то стали медленно приближаться друг к другу – примерно так, как это бывает в романтических фильмах.
"И мы с Владом Соколовским начали целоваться жестко в засос," – рассказал об утехах Желудь.
Впрочем, дальше ничего не произошло. Вскоре после этого Роме вызвали такси, и он уехал с праздника. После этого мужчины никогда не обсуждали произошедшее и лишь молчали при встрече. В видео на своем ютуб-канале Рома Желудь подчеркнул, что решился рассказать эту пикантную историю об утехах только потому, что уверен: Влад Соколовский – натурал, а в тот момент у мужчины просто было какое-то помутнение.
Что касается самого Соколовского, то он эту историю не комментировал. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Влад Соколовский раскрыл правду о дочери Риты Дакоты.