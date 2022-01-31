Гагарина оправдалась за маленькую грудь: Большую никогда не хотела

Повышенное внимание публики всегда приковывает фигура Полины Гагариной, которую она не стесняется демонстрировать в открытом купальнике во время отдыха. После обнародования подобных кадров женщину часто упрекают в том, что она слишком истощена и продолжает злоупотреблять диетами, или же вовсе подозревают в наличии проблем со здоровьем.
Недавно кто-то из подписчиков в "Инстаграме" поинтересовался, что Полина думает о таких комментариях в отношении своей внешности. В ответ блондинка заявила, что неравнодушные люди могут писать все, что им угодно. Гагарина не собирается каждому объяснять, что она не изнуряет себя диетами, а спортом занимается исключительно для здоровья. К тому же, хорошая физическая форма просто необходима исполнительнице для того, чтобы с легкостью выдерживать долгие выступления.
Что касается язвительных комментариев на счет маленькой груди, то и они Гагарину тоже не задевают. Размером собственного бюста артистка полностью довольна и считает его вполне органичным для своей точеной фигуры.
"Мне нравится моя маленькая грудь, а большую я никогда не хотела," – оправдалась перед хейтерами звезда.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что болезненный вид исхудавшей Полины Гагариной напугал народ – людям показалось, что у артистки серьезные проблемы с позвоночником.