Звезда шоу "Пацанки" всадила матери нож между ребер

Участница одного из сезонов шоу "Пацанки" Регина Колупаева задержана правоохранительными органами. 26-летняя девушка нанесла родственникам серьезные ранения.
Кровавый эпизод произошел в Гатчине 2 января. В квартире, где проживают Колупаева и ее родители, произошел скандал. Регина поругалась с матерью и отцом. В пылу гнева звезда "Пацанок" схватила нож, порезала руку отцу и всадила лезвие матери между ребер. По некоторым данным, Колупаева на момент происшествия была в состоянии наркотического опьянения.
Сейчас мама Регины находится в реанимации. Лезвие пронзило легкие женщины. Родительница Регины, по словам врачей, находится в тяжелом состоянии. Отца Колупаевой доставили в травматологию. У мужчины диагностировали повреждение нерва левой кисти.
В ближайшее время Регина Колупаева предстанет перед судом. Ей изберут меру пресечения.
Напомним, Регина Колупаева снималась в первом сезоне "Пацанок". Девушка не дошла до финала шоу. До проекта Регину воспитывал отец, девушка имела пристрастие к спиртному.