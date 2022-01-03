"Новогодняя попа": 50-летняя Орбакайте показала ягодицы крупным планом

Кристина Орбакайте закончила работу.

Артистка сообщила своим подписчикам, что все проекты временно закончены, а она готова отправиться в отпуск. Радостью Кристина поделилась, выложив фото из гримерки, где сидит на стуле со своим именем в блестящем платье. На снимке Орбакайте запечатлена спиной, крупным планом в центре кадра видны ее ягодицы.

Поклонники пришли в восторг от смелости артистки, а также не забыли пожелать ей хорошего отдыха. "Вы очень много работали. Приятного отдыха!", "Близко лицо нельзя снимать, а ниже спины – да, пожалуйста", "Красивая, новогодняя попа", "Заслужила", "Счастливого отдыха", "С Новым годом и хорошего отпуска!", "Веселых новогодних каникул!", – написали комментаторы.

Ранее в Сети Кристину Орбакайте призвали похудеть. Хоть фигура 50-летней артистки в прекрасной форме и собирает множество восторженных комментариев, находятся и хейтеры.

Недавно Кристина опубликовала видео, в котором кружилась в пышном белом платье из перьев. Некоторые стали писать, что платье ее полнит, она в нем выглядит огромной и непохожей на себя. Поклонники заступились за звезду и порекомендовали недоброжелателям обратить внимание на стройные руки артистки, которые указывают на ее прежнюю прекрасную форму.