"Ой!": Голый Нагиев с сальной головкой возбудил россиян

Экранный самец Дмитрий Нагиев предстал на фото во всей красе.

Телеведущий Дмитрий Нагиев обладает животной харизмой, которая помогает ему пробиваться в шоу-бизнесе. Много лет артист холост, хотя женщины практически падают к его ногам. Актер вжился в амплуа страстного мачо, поэтому в его блоге часто встречаются двусмысленные публикации.

В некоторых постах звезда прямо пишет о сексе, а где-то лишь отвешивает пошлые шуточки. Народ поддается на провокации ведущего и обсуждает с ним деликатные темы. Недавно мужчина нескромно заявил фанатам о своих преимуществах. "Думаю, моя карьера в сексуальных, красивых фотках — на подъеме. Если не нравится — вы врете", — выразился шоумен.

Также мужчина снялся на камеру без одежды и разместил селфи в инстаграм-аккаунте. Ничего непристойного в кадр не попало. Внимание публики привлекла его сальная лысая головка. В области лба, щек и носа отчетливо виден блеск на коже. Дмитрий Нагиев как всегда — в своем репертуаре.

Снимок возбудил россиян, поэтому в комментариях началась целая дискуссия. "Ну, горяч, что тут скажешь!", "Ой! Кто это?", "Вне конкуренции!", "Самый лучший мужчина на свете", "Просто бог", — отреагировали пользователи Сети.



Как писали "Дни.ру", ранее Дмитрий Нагиев просил подыскать ему венеролога — врача, который лечит половые инфекции. Зачем артисту понадобился медик этого профиля, до сих пор не понятно.