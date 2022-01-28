Слабонервным не смотреть: Толкалина показала окровавленное лицо

Актриса поделилась совместным кадром с Андреем Мерзликиным, которым стал ее партнером по новому комедийному сериалу "И снова здравствуйте!". Любовь Толкалина показала окровавленное лицо коллеги, который, очевидно, предстал на фото в гриме.
Толкалина сразу предупредила, что слабонервным лучше не беспокоиться и не смотреть на фото. Всех остальных зрителей артистка призвала приготовиться смеяться. Толкалина уверена, что люди влюбятся в Бориса – персонажа, которого воплотил в новом сериале Мерзликин. Актриса охарактеризовала этого героя как человека, который не спешит умирать. Судя по всему, кровавый грим, связан с приключениями или даже злоключениями Бориса.
О собственной роли в сериале Любовь Толкалина распространяться не стала, но призналась, что уже просто не может дождаться премьеры.
"Мы сделали для вас вашу любимую комедию. Так и знайте! Для неубиваемых про неубиваемого," – рассказала довольная актриса.
Фолловеры Толкалиной остались под двояким впечатлением от жутковатого снимка с окровавленным лицом, но заверили, что тоже ждут с нетерпением сериала с участием таких прекрасных актеров.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что Любовь Толкалину настигла тревога за судьбу и это очень насторожило ее поклонников.