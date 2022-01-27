Онлайн-исцеление: звездный психолог похвасталась помощью полумертвой МакSим

По крайней мере в этом уверена знаменитый звездный коуч Инна Тлиашинова, как раз и приложившая руку к излечению исполнительницы хита "Знаешь ли ты". Психолог, которую наравне с Еленой Блиновской считают одной из главных инфоцыганок страны, стала гостьей YouTube-шоу "Алена, блин!" и поразила ведущую одной из своих историй.
Когда вся страна молилась за здоровье певицы Марии Максимовой, попавшей в реанимацию, а позже впавшей в кому, те, кто молиться не привык, обратились к Тлиашиновой. Отказать в просьбе подписчикам она не смогла и предложила им в прямом эфире провести некий "разбор" – иными словами, метод помощи. Правда, перед проведением практики, необходимо получить разрешение человека, но звездный психолог решила, раз уж певица в коме, можно обойтись без него.
"Мы сделали практику, несколько тысяч человек. Мы просто пожелали ей выздоровления", – похвасталась коуч.
На этом психолог не остановилась и еще шесть дней проводила закрытый разбор дома. О том, что, возможно, певица обязана именно ей выходом из "полумертвого" состояния, она не знает. Но Тлиашинову это не обижает, ведь она просто хотела творить добро.
Напомним, летом 2021 года вся Россия переживала о состоянии здоровья певицы МакSим. Тогда артистка заразилась коронавирусом, попала в больницу и впала в кому. К счастью, Мария Максимова пришла в себя. Недавно она рассказала о тяжелых последствиях болезни.