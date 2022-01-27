"Красивое говнишко": дочь Роберта Рождественского заставила всех наслаждаться наваленной кучей кала

Двести пять тысяч человек подписаны на страницу Екатерины Рождественской в социальной сети "Инстаграм". Они привыкли, что дочь известного поэта демонстрирует там живописные работы или фотографии семьи. Каково же было удивление поклонников, когда Рождественская выставила в ленте... кучу кала!
"Чуть не собрала, решив, что это, типа, склоненный сморчок, вкусный такой весенний грибок, – сообщила дочь знаменитого поэта. – Вовремя разглядела, что это оленье говнишко".
Народ стал упиваться увиденной на фото кучей экскрементов: "На красивом фоне красиво лежит", "На шелковицу похоже", "Красивенько оленьчики выделывают!", "Ну просто козьи какашки по-английски", "Так вот ты какой, сибирский олень! Даже говнишко у него красивое! Будто елочная шишка!" – умиляется любящий эстетику образованный и тонкий народ.
Все поспешили этот черный кал изучить в деталях, оценить все живописность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи. Многие сделали репосты. Ведь, действительно, зачем ходить в музеи, если такая красота лежит прямо под ногами – бери да наслаждайся, изучай, трогай. Ведь радость можно находить даже в таких простых вещах.
Теперь ждем фото рвотных масс от Екатерины. Они могут выглядеть в лучах солнца очень привлекательно.