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Шоу-бизнес
"Красивое говнишко": дочь Роберта Рождественского заставила всех наслаждаться наваленной кучей кала

"Красивое говнишко": дочь Роберта Рождественского заставила всех наслаждаться наваленной кучей кала

В этом году знаменитому поэту и переводчику Роберту Рождественскому исполнилось бы 90 лет. Его старшая дочь Екатерина стала фотохудожником. И, как человек талантливый, прекрасное она может увидеть даже там, где другие будут лишь брезгливо морщиться.
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Двести пять тысяч человек подписаны на страницу Екатерины Рождественской в социальной сети "Инстаграм". Они привыкли, что дочь известного поэта демонстрирует там живописные работы или фотографии семьи. Каково же было удивление поклонников, когда Рождественская выставила в ленте... кучу кала!

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"Чуть не собрала, решив, что это, типа, склоненный сморчок, вкусный такой весенний грибок, – сообщила дочь знаменитого поэта. – Вовремя разглядела, что это оленье говнишко".

Народ стал упиваться увиденной на фото кучей экскрементов: "На красивом фоне красиво лежит", "На шелковицу похоже", "Красивенько оленьчики выделывают!", "Ну просто козьи какашки по-английски", "Так вот ты какой, сибирский олень! Даже говнишко у него красивое! Будто елочная шишка!" – умиляется любящий эстетику образованный и тонкий народ.

Все поспешили этот черный кал изучить в деталях, оценить все живописность отходов жизнедеятельности и непереваренных остатков пищи. Многие сделали репосты. Ведь, действительно, зачем ходить в музеи, если такая красота лежит прямо под ногами – бери да наслаждайся, изучай, трогай. Ведь радость можно находить даже в таких простых вещах.

Теперь ждем фото рвотных масс от Екатерины. Они могут выглядеть в лучах солнца очень привлекательно.

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Фото: pixabay.com
Автор: 27 января 2022, 14:50 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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