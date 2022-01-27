"Красивое говнишко": дочь Роберта Рождественского заставила всех наслаждаться наваленной кучей кала

В этом году знаменитому поэту и переводчику Роберту Рождественскому исполнилось бы 90 лет. Его старшая дочь Екатерина стала фотохудожником. И, как человек талантливый, прекрасное она может увидеть даже там, где другие будут лишь брезгливо морщиться.

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