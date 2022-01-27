"Тебя и твоего сынка видеть противно!": Бывший муж Дэнс нанял надзирателя и забрал детей

Бизнесмен Павел Свирский развелся со своей пятой женой. Вместе они прожили около десяти лет. Однако на расставании неприятности не закончились.

Известно, что у бывшего супруга Лады Дэнс не было никаких претензий к пятой избраннице. Условия брачного договора были соблюдены, а сама Людмила также была удовлетворена тем, что получила. При этом дети должны были остаться с ней, а папа мог приезжать в любое время с утра и до 21 часа, чтобы пообщаться с наследниками. Однако это не спасло семью от скандала.

Так, после развода Павел Свирский перестал скрывать отношения с актрисой Региной Мянник. Ходят слухи, что именно она стала причиной разлада бизнесмена с пятой женой. Однако эта информация не подтверждена. При этом успокоиться мужчина не смог и нанял надзирателя, чтобы тот следил за тем, как ведут себя бывшая жена и дети. После 21 часа они должны были быть дома. Опоздание на минуту грозило Людмиле тем, что бывший возлюбленный заберет дочерей.

Также женщине не разрешалось приглашать к себе гостей. Свирский следил за камерами в доме, а, когда приезжал поиграть с девочками, требовал, чтобы сама их мать и ее сын от первого брака выходили на веранду до тех пор, пока он не покинет помещение. "Тебя и твоего сынка видеть противно!" – говорил экс-супруг Лады Дэнс Людмиле.

Несмотря на то, что женщина выполняла все требования, бывший муж не переставал угрожать. Он утверждал, что заберет детей. Именно это он и сделал. Сообщается, что в телефоне женщины сохранены все переписки. 20 декабря бизнесмен забрал девочек из сада и увез к своей новой звездной избраннице. Прошло уже больше месяца с тех пор, как мать не может увидеть своих детей. Она намерена бороться.