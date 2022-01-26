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Шоу-бизнес
Раздвинувший ноги Лазарев потряс народ: Остановись

Раздвинувший ноги Лазарев потряс народ: Остановись

Звезда "Евровидения" порадовала фанатов жарким фото на фоне водопада.
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Сергей Лазарев отдыхает в солнечной Коста-Рике и активно делится с поклонниками счастливыми моментами. Накануне он опубликовал весьма интригующий снимок, из-за чего знатно всполошил народ. На фотографии певец позирует, раздвинув ноги, на фоне водопада. Капли воды падают на исполнителя и стекают по его накаченному торсу. По лицу Лазарева понятно, что он испытывает высшее наслаждение.

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 Сергей Вячеславович Лазарев

Сергей Вячеславович Лазарев Певец

То ли фотография засветилась, то ли капля воды попала на объектив, но на снимке не видно, предстал ли артист перед камерой полностью голым. Он сообщил, что, судя по реакции подписчиков, этот вопрос стал настоящей интригой. При этом артист предпочел не раскрывать все карты и предложил фанатам самостоятельно сделать вывод.

Поклонники с энтузиазмом принялись обсуждать внешний вид Лазарева. По мнению многих, с такой прекрасной фигурой совершенно без разницы, обнажен ли Сергей или нет. "У ляляля. Жаришка", "Очень красивый водопад, а фото вообще отпад", "Много чего понадето, можно было бы поменьше", "Тушите этого мужчину", "Фантазия, остановись", "Огонь пожар", "Капелька создала интригу для девушек", "С таким телом носить одежду – грех", "Захожу в инсту в свой день рождения и вижу такого Лазарева", "Сергей Вячеславович, вы решили из нас все соки выдать" – написали подписчики в комментариях.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 14:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лазарев вышел в свет с двумя ангелочками

комментарии

Ответить:

Гость943601
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Как же он себя любит! Наверное, когда его вертят на здоровенном х1е очередного е1аря, он снимает себя на камеру, а потом мастурбирует на это холодными зимними вечерами. Эта дискотечная педовка, подстилка дьявола, уже надоела. Девочка ты наша! Мамкина проститутка! Лазаретта Сергевна!
Гость222222
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ЕЖЕЧАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПИДОРСКИХ НОВОСТЕЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЗАДНЕПРИВОДНОЙ ЛАЗАРЕТТЫ ОТ ДНА.РУ! ВАШЕ ИЗДАНИЕ ОПУСТИЛОСЬ НИЖЕ ДНА!
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