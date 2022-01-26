Раздвинувший ноги Лазарев потряс народ: Остановись

Звезда "Евровидения" порадовала фанатов жарким фото на фоне водопада.

Сергей Лазарев отдыхает в солнечной Коста-Рике и активно делится с поклонниками счастливыми моментами. Накануне он опубликовал весьма интригующий снимок, из-за чего знатно всполошил народ. На фотографии певец позирует, раздвинув ноги, на фоне водопада. Капли воды падают на исполнителя и стекают по его накаченному торсу. По лицу Лазарева понятно, что он испытывает высшее наслаждение.

То ли фотография засветилась, то ли капля воды попала на объектив, но на снимке не видно, предстал ли артист перед камерой полностью голым. Он сообщил, что, судя по реакции подписчиков, этот вопрос стал настоящей интригой. При этом артист предпочел не раскрывать все карты и предложил фанатам самостоятельно сделать вывод.

Поклонники с энтузиазмом принялись обсуждать внешний вид Лазарева. По мнению многих, с такой прекрасной фигурой совершенно без разницы, обнажен ли Сергей или нет. "У ляляля. Жаришка", "Очень красивый водопад, а фото вообще отпад", "Много чего понадето, можно было бы поменьше", "Тушите этого мужчину", "Фантазия, остановись", "Огонь пожар", "Капелька создала интригу для девушек", "С таким телом носить одежду – грех", "Захожу в инсту в свой день рождения и вижу такого Лазарева", "Сергей Вячеславович, вы решили из нас все соки выдать" – написали подписчики в комментариях.