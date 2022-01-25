Гришаева в розовой ночнушке прильнула к коллеге

Артистка нередко делится своими мыслями, обсуждает с подписчиками разные темы и публикует свои фотографии. Она много работает и старается проводить время с семьей, а потому лишнего часа в день на бурные "истории" у нее нет. При этом радовать публику знаменитость не устает.
На этот раз Нонна Гришаева опубликовала новое фото. На кадре она одета крайне необычно. Розовый халат с перьями крайне напоминает ночную рубашку, а пышные кудри закреплены ободком в цвет. Около нее стоит любимый многими артист и ее близкий друг Александр Олешко.
На фото Гришаева буквально прильнула к Олешко для фотографии. Оказалось, что они сыграли в спектакле вместе. Постановка уже вовсе не новая, но приятели редко встречаются на одной сцене. Знаменитость отметила, что просто не могла не поделиться своей радостью с публикой, а вообще главное в этом деле – "не колоться". "С этим у нас проблема", – посмеялась актриса.
Публика оказалась крайне рада увидеть коллег вместе. "Мой любимый тандем. Вы самые красивые", "Как вы оба хороши! Обожаем и ждем", "Таланты, кумиры, вы. Слов нет, как хочется увидеть", "Какой прекрасный состав", "Слов нету", – прокомментировали восторженные пользователи новую публикацию.