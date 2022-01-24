"Жуть": Оксана Самойлова вызвала отвращение складками на животе

В Сеть попало фото модели без фильтров. На нем Оксана Самойлова предстала в купальнике, причем в довольно неприглядном виде. Кадр быстро растиражировали телеграм-каналы, высмеяв знаменитость.
"Раскрыт секрет, как Оксана Самойлова так долго может терпеть Джигана. Судя по слетевшему фильтру, она не иначе как рептилоид", – написал телеграм-канал "Только никому". "Чисто мой пресс на чилле, на расслабоне", – поддержали коллег в телеграм-канале "Небожена".
Фото Оксаны Самойловой с ужасными складками на животе вызвало у многих отвращение. "Жуть", "Кадр, конечно, не очень", – высказались шокированные комментаторы.
Напомним, ранее жена главного тренера национальной сборной по футболу Валерия Карпина Дарья обрушилась с критикой на бизнесвумен. Она недоумевает, где Оксана Самойлова берет деньги на роскошную жизнь. Дарья Карпина возмутилась из-за того, что многие наши соотечественники негативно относятся к спортсменам, которые показывают свою красивую жизнь в соцсетях, но при этом любят блогеров, хвалящихся роскошью и богатством.