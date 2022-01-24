"Жуть": Оксана Самойлова вызвала отвращение складками на животе

33-летняя Оксана Самойлова – успешная бизнесвумен и счастливая мать четверых детей. По снимкам в инстаграм-аккаунте супруги рэпера Джигана можно подумать, что у нее нет недостатков во внешности. Однако, как выяснилось, это не так.

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