"Ад адищенский": скверный запашок вынудил Тодоренко подмываться прямо в раковине

24 января на "Пятнице!" стартует документальный фильм "Орел и решка. Работа мечты". Создатели и ведущие проекта расскажут, с чего все начиналось и что осталось за кадром легендарного трэвел-шоу. Среди героев будет и Регина Тодоренко



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