"Ад адищенский": скверный запашок вынудил Тодоренко подмываться прямо в раковине

Регина Тодоренко стала ведущей популярного телепроекта в 2014 году, когда стартовал цикл "На краю света". Правда, в самом начале ей приходилось очень тяжело.
"Это был ад адищенский, – вспоминает пережитой ужас Регина. – Я помню, как прилетела после 18-часового полета. Я вышла из самолета, и мне сказали, что снимаем прямо сейчас. Я плохо пахла и подмывалась в раковине мальдивского аэропорта. И там же я переодевалась и крутила локоны".
Впрочем, тяжело приходилось и другим участникам трэвел-шоу. Леся Никитюк вспоминает: "Намазалась я средством от комаров на Фиджи — не намазала только пятую точку. А потом ложусь на гамак и тысячи комаров кусают меня в зад. Наутро отвели к врачу — сняв штаны, я потеряла сознание".
Напомним, "Орел и решка" — украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. В России ее показ стартовал 11 декабря 2012 года на телеканале "MTV Россия". С 3 июля 2013 года передача транслируется на телеканале "Пятница!".