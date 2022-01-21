Подбрасывающая лифчик гопница Ивлеева радуется избавлению от огромных "доек"

24 января на телеканале "Пятница!" выйдет документальный фильм "Орел и решка. Работа мечты". Создатели и ведущие проекта расскажут, с чего все начиналось и что осталось за кадром легендарного трэвел-шоу.





В фильме снялись продюсеры проекта Нателла Крапивина, Елена и Евгений Синельниковы, ведущие Алан и Жанна Бадоевы, Анастасия Ивлеева, Антон Птушкин, Регина Тодоренко, Леся Никитюк и другие.

Анастасия Ивлеева, в частности, вспоминает, как в начале работы на "Решке" ее хейтили в социальных сетях. "Задевало, что меня называли гопницей, – вспоминает она. – У меня тогда еще "дойки" были огромные, волосы длинные. Я пыталась быть милой и даже голос делала милее на озвучке".

Но, по словам Насти, работа на популярном проекте раскрепостила ее и закалила.



"Сначала я закрывалась с ног до головы, но в процессе начала доверять людям и присматриваться к себе. Мы хорошо поработали над моей самооценкой в течение 4 лет — потом я спокойно подбрасывала лифчики на камеру", – сообщила она.

Напомним, "Орел и решка" — украинская познавательная телепрограмма о путешествиях. В России ее показ стартовал 11 декабря 2012 года на телеканале "MTV Россия". С 3 июля 2013 года передача транслируется на телеканале "Пятница!".