"Сколько вылито дерьма": не получивший приглашение на свадьбу дочери Пригожин плюнул в ее отчима

Иосиф Пригожин не хочет видеть на свадьбе дочери ее отчима, а потому не знает, как ему поступить.

В семье Иосифа Пригожина в скором времени намечается радостное событие – его дочь Даная выходит замуж. Несмотря на то, что звездный отец пока что не знаком с зятем, он очень рад за дочь и желает ей всего наилучшего. По его словам, он будет уважительно относиться к человеку, который делает счастливым его ребенка.

Радостный Пригожин даже предложил оплатить торжество. Однако, как оказалось, некоторые моменты, которые смущают звездного продюсера. Например, он не хочет видеться на свадьбе с отчимом Данаи. "Сколько было вылито дерьма в мою сторону", – объяснил Иосиф причину своего нежелания пересекаться с нынешним мужем его экс-супруги. Мужчина видит в ситуации и плюсы, и минусы. С одной стороны, он счастлив от известия о скорой свадьбе наследницы, с другой стороны, ему крайне не хочется встречать на торжестве неприятных ему людей.

Напомним, что недавно Даная рассказывала о планируемом празднике. Она призналась, что сначала хотела просто скромно расписаться, однако ее возлюбленный убедил ее в необходимости отпраздновать это событие. Дочь продюсера мечтает сделать все красиво и со вкусом, при этом она не хочет, чтобы торжество получилось слишком пышным. Она заявила, что ей не нужна показуха. Кстати, ранее сообщалось, что самого Пригожина еще на свадьбу не позвали. Возможно, причина кроется именно в конфликте отца и отчима.