Оголившаяся Ковальчук возжелала нежности

39-летняя Юлия Ковальчук нередко позволяет себе откровения.

Артистка находится в шикарной форме, о чем прекрасно знает, поэтому периодически радует поклонников провокационными снимками в минимальном количестве одежды. Недавно Юлия поделилась фото в зеркало, на котором предстала в одном белье. Поклонники были в восторге, а популярный блогер прокомментировала, с какой целью Ковальчук постит такие фото. По мнению эксперта, это просто порыв души, а не попытка поднять охваты.

Теперь Юлия Ковальчук поделилась видео, на котором крутится у телефонной будки в романтичном образе и с букетом ромашек. "Захотелось тепла, нежности и солнца (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – констатировала артистка. Подписчики согласились со звездой и осыпали ее комплиментами.

"Милая и романтичная", "Юлечка, вы супер!", "Умничка, красивая, талантливая, очаровательна!", "Какая вы красивая и очень очаровательная", "Легкость и свежесть струится и играет как солнечный зайчик", "Юля как всегда воздушная, нежная, милая! Красотка! А фигурочка просто класс!", "Юля, какая вы стильная! Сегодня очень радовалась тому, что уже темнеет позже, скоро весна!", - написали комментаторы.