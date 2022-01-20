Большое горе: могила Зеленского утонула сразу после похорон

19 января исполнилось 9 дней со дня скоропостижной смерти Михаила Зеленского. В Святом Писании сказано, что это время начала небесного пути. Именно в эти дни решается загробная участь умершего, и близкие должны своими горячими молитвами содействовать, чтобы душа попала в рай, обрела вечный покой.

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