Большое горе: могила Зеленского утонула сразу после похорон

Михаил Зеленский упокоился на престижном Троекуровском кладбище столицы, которое считается филиалом Новодевичьего. Могилу телеведущего найти легко. Она находится рядом с захоронениями его коллег – Анатолия Лысенко и Сергея Доренко.
По православной традиции в первый день после похорон принято приходить на кладбище. Считается, что душа еще привязана к месту погребения, и семью поэтому тянет также туда. Им своей искренней молитвой нужно помочь душе покойника привыкнуть к новой реальности, просить защиты и милосердия Божьего для усопшего. Принося завтрак, покойника словно бы просят принять факт перехода в загробный мир.
Именно поэтому друзья, родственники пришли утром 20 января на Троекуровское. Каково же было их удивление, когда увидели свежую могилу Михаила Зеленского. Она просто утонула! В сотнях букетов, корзин и венков.
Накануне множество людей пришли проститься с любимым ведущим – директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, писатель Андрей Максимов, журналист Алексей Самолетов, телеведущие Ирада Зейналова и Эрнест Мацкявичюс, президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков. И каждый из них нес цветы к покойному.
Для каждого из них и поклонников внезапный уход Зеленского из жизни стал большим личным горем. Напомним, Михаил Зеленский 11 января скоропостижно скончался на 47-м году жизни во время отдыха в Доминикане от инфаркта. Его тело спустя неделю в цинковом гробу было доставлено на родину.